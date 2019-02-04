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Суд признал долг «Юлмарта» перед Сбербанком на 1,3 миллиарда рублей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Сбербанка о включении в реестр требований кредиторов интернет-ритейлера "Юлмарт" задолженности в размере 1,3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
"Признать обоснованным требование публичного акционерного общества "Сбербанк России" к непубличному акционерному обществу "Юлмарт" в размере 997,58 миллиона рублей основного долга, 338,27 миллиона рублей неустойки и включить указанное требование в реестр требований кредиторов должника, НАО "Юлмарт", с очередностью удовлетворения в третью очередь, как обеспеченное залогом товаров в обороте", — говорится в определении суда.
Согласно этому судебному акту, задолженность интернет-ритейлера перед Сбербанком сформировалась на основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 миллиард рублей от 24 марта 2016 года. Кредитные ресурсы предоставлялись для пополнения оборотных средств, в том числе для финансирования закупок по контрактам на поставку китайской продукции.
Ранее в июне арбитраж Петербурга ввел процедуру наблюдения в отношении интернет-ритейлера "Юлмарт". Отчет временного управляющего об итогах ее реализации суд рассмотрит 4 апреля. Также наблюдение в настоящее время действует в отношении компании "Юлмарт девелопмент" и ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания".
Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич. В отношении Васинкевича по заявлению Костыгина введена процедура реструктуризации долгов.
По данным следствия, Костыгин, будучи акционером иностранной фирмы, которая является учредителем НАО "Юлмарт", в апреле прошлого года получил кредит в Сбербанке, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученными деньгами обвиняемый, как отмечало следствие, "распорядился по своему усмотрению". Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в сфере кредитования". Сам Костыгин, который сейчас отпущен под залог в размере 25 миллионов рублей, вину не признает.
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Комментарии
Компании , Дмитрий Костыгин , Михаил Васинкевич , Сбербанк России
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