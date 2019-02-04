Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.85
75.12
75.24
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.60
76.20
Индексы и котировки Brent
62.96
–0.16 Золото
1311.16
+0.02 РТС
1216.74
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1449
+0.0080
21.01
1.1369
31.01
21.01
09.01

Прохоров перевел в свое прямое владение 100% «Группы Онэксим» 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Миллиардер Михаил Прохоров напрямую стал владельцем 100% ООО "Группа Онэксим", свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Прохоров стал владельцем 100% ООО с 1 февраля. До этого он контролировал "Группу Онэксим" через компанию Onexim Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
"Группе Онэксим" напрямую принадлежит почти 52% акций энергокомпании "Квадра". Всего в косвенном распоряжении Прохорова 79,56% акций энергокомпании (с учетом отсутствия дивидендов по привилегированным акциям доля голосующих акций в его распоряжении составляет 82,69%).
Группа "Онэксим" — один из частных инвестфондов с диверсифицированным портфелем вложений в горнорудной промышленности, финансовом секторе, недвижимости, энергетике и высоких технологиях. В число активов, которыми группа владеет или управляет, входят энергокомпания "Квадра", страховая компания "Согласие", банки "Международный финансовый клуб", "Ренессанс кредит" и др.
Прайм: последние новости
Энергетики заявили, что за долги арестован счет единственного в РФ борного месторождения "Победа" написала в Росавиацию о финансовых проблемах "Ютэйр" Deutsche Bank отказал компании Трампа в кредите
Комментарии
Компании , Михаил Прохоров , СК "Согласие" , КБ "Ренессанс Кредит"
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Рубль встревожит спокойствие из-за развала ДРСМД
Рынки Статьи
Россия прекращает вкладывать в американскую экономику
Рынки Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение