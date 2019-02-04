Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.85
75.12
75.35
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
62.45
–0.59 Золото
1310.75
–0.00 РТС
1215.49
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1444
+0.0076
21.01
1.1369
31.01
21.01
09.01

Brexit ослабил аппетит британского бизнеса к риску 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Аппетит крупного британского бизнеса к финансовому риску упал до самого низкого уровня почти за десятилетие из-за опасений по поводу Brexit и роста протекционизма в США, сообщает Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию Deloitte.
"Корпорации ориентируются на самый жесткий сценарий Brexit, при этом аппетит к риску находится на рецессионном уровне, и повышенное внимание уделяется контрою над расходами", — заявил главный экономист Deloitte Иэн Стюарт.
78% из 110 компаний, опрошенных Deloitte, считают, что Brexit нанесет ущерб экономике в долгосрочной перспективе. При этом лишь 10% ожидают улучшения в экономике.
Менее 10% финансовых директоров, участвовавших в опросе, заявили, что сейчас хорошее время для принятия большего риска на баланс. Это минимальный показатель более чем за девять лет.
Респонденты рассматривают Brexit как основной риск. В числе других рисков названы торговые войны, вызванные протекционистской политикой Вашингтона, и общее ослабление внутреннего спроса в Великобритании.
В опросе Deloitte приняли участие финансовые директора крупных публичных компаний Великобритании с общей рыночной стоимостью 390 млрд фунтов стерлингов ($510 млрд), а также британских "дочек" крупных иностранных компаний. Опрос был проведен в период с 8 по 24 января.
До официального выхода Великобритании из ЕС остается менее восьми недель. Однако британские законодатели до сих пор отказывались поддержать переходную сделку, согласованную премьер-министром Терезой Мэй.
Как сообщали "Вести. Экономика", UBS снизил прогноз по темпам роста экономики Великобритании в 2019 году из-за опасений по поводу переговоров о выходе страны из Евросоюза.
Прогноз роста британской экономики в I квартале снижен с 0,3% до 0,2%, во II квартале — с 0,6% до 0,4%, в III квартале — с 0,6% до 0,5% в квартальном выражении.
В результате оценка роста ВВП в 2019 году была пересмотрена с 1,8% до 1,5%, заявил банк.
Вести Экономика: последние новости
Первая и вторая нитки "Северного потока-2" будут готовы в ноябре и декабре Верховный суд Украины разрешил арест акций "дочек" ВЭБа, Сбербанка и ВТБ "Газпром" привлек бридж-кредит на строительство Амурского ГПЗ
Комментарии
Компании , Тереза Мэй , Иэн Стюарт , ЕС , Reuters
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Рубль встревожит спокойствие из-за развала ДРСМД
Рынки Статьи
Россия прекращает вкладывать в американскую экономику
Рынки Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение