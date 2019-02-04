Brexit ослабил аппетит британского бизнеса к риску

Аппетит крупного британского бизнеса к финансовому риску упал до самого низкого уровня почти за десятилетие из-за опасений по поводу Brexit и роста протекционизма в США, сообщает Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию Deloitte.

"Корпорации ориентируются на самый жесткий сценарий Brexit, при этом аппетит к риску находится на рецессионном уровне, и повышенное внимание уделяется контрою над расходами", — заявил главный экономист Deloitte Иэн Стюарт.

78% из 110 компаний, опрошенных Deloitte, считают, что Brexit нанесет ущерб экономике в долгосрочной перспективе. При этом лишь 10% ожидают улучшения в экономике.

Менее 10% финансовых директоров, участвовавших в опросе, заявили, что сейчас хорошее время для принятия большего риска на баланс. Это минимальный показатель более чем за девять лет.

Респонденты рассматривают Brexit как основной риск. В числе других рисков названы торговые войны, вызванные протекционистской политикой Вашингтона, и общее ослабление внутреннего спроса в Великобритании.

В опросе Deloitte приняли участие финансовые директора крупных публичных компаний Великобритании с общей рыночной стоимостью 390 млрд фунтов стерлингов ($510 млрд), а также британских "дочек" крупных иностранных компаний. Опрос был проведен в период с 8 по 24 января.

До официального выхода Великобритании из ЕС остается менее восьми недель. Однако британские законодатели до сих пор отказывались поддержать переходную сделку, согласованную премьер-министром Терезой Мэй

Как сообщали "Вести. Экономика", UBS снизил прогноз по темпам роста экономики Великобритании в 2019 году из-за опасений по поводу переговоров о выходе страны из Евросоюза.

Прогноз роста британской экономики в I квартале снижен с 0,3% до 0,2%, во II квартале — с 0,6% до 0,4%, в III квартале — с 0,6% до 0,5% в квартальном выражении.

В результате оценка роста ВВП в 2019 году была пересмотрена с 1,8% до 1,5%, заявил банк.