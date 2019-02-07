Apple снова стала самой дорогой компанией США

Microsoft. Apple вернула себе звание самой дорогой из публично торгующихся компаний США. В конце прошлого года её капитализация снижалась, в декабре компания уступила лидерство Amazon

«Акции Apple подорожали на 0,03 процента по итогам торгов, в результате чего капитализация компании выросла до $821,5 млрд», — сообщает Reuters.

Акции Microsoft подешевели на 1,11% — до $813,4 млрд, акции Amazon потеряли в цене 1,12% — до $805,7 млрд

Ранее News.ru писал, что не успела Apple оправиться от ухода одного из основных специалистов по проекту гарнитуры дополненной реальности, как о своём увольнении сообщила старший вице-президент по розничной торговле Анджела Арендтс. Согласно официальному заявлению пресс-службы, бизнес-леди покинет компанию в апреле этого года, чтобы добиться «новых личных и профессиональных целей». Известно, что Анджела была самым высокооплачиваемым сотрудником «яблочной корпорации». По данным Business Insider, в 2017 году она заработала $24,2 млн — почти в два раза больше главы компании.