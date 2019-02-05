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Чистая прибыль «Роснефти» выросла в 2018 году в 2,5 раза — до 549 млрд рублей 

Rambler News Service + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль «Роснефти» выросла в 2018 году в 2,5 раза по сравнению с показателем предшествующего года и составила 549 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка выросла на 37% и достигла 8,238 трлн руб.
Рост выручки обусловлен ростом мировых цен на нефть (на 41,2% в рублевом и на 31,4% в долларовом выражении), а также увеличением доходов от совместных российских и международных проектов (на 44% год к году), поясняет «Роснефть».
Показатель EBITDA составил 2,081 трлн руб., увеличившись по отношению к уровню 2017 года года на 48,6%.
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Компании , Роснефть
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