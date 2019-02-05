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ФАС намерена возбудить дело против Samsung в течение 7-10 дней 

Прайм + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует в ближайшие 7–10 дней возбудить дело в отношении российской "дочки" компании Samsung по подозрению в координации цен на смартфоны, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
"Дело по Samsung еще пока не возбуждено, но думаю, что как и обещал, в ближайшие дни оно будет возбуждено… Реально в ближайшие 7-10 дней", — сказал он.
Как говорил в сентябре 2018 года начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, компания подозревается не только в незаконной экономической координации, но также и в наличии антиконкурентных соглашений.
Тенишев также отмечал, что у ФАС есть наработки и по отношению к другим компаниям, работающим на этом рынке, но не уточнял, к каким именно.
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Компании , Наука и техника , Технологии , Экономика , Андрей Цариковский , ФАС
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