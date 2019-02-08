США решили отговорить Венгрию от «Турецкого потока», сообщил источник

Госсекретарь США Майк Помпео во время поездки по европейским странам на следующей неделе призовет отказаться от поддержки проекта "Турецкий поток", сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента

Помпео 11-15 февраля посетит Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию.

"В Венгрии мы продолжим выступать за диверсификацию энергопоставок в Центральной Европе. Госсекретарь призовет Венгрию к более активному участию в завершении проекта на острове Крк по импорту СПГ и строительству трубопровода, а также будет отговаривать Венгрию от поддержки "Турецкого потока", — сказал представитель ведомства.

Чиновник отметил, что в Будапеште также обсудят укрепление отношений в сфере безопасности, "противодействие российской агрессии, укрепление возможностей НАТО по сдерживанию".

Представитель Госдепартамента уточнил, что Помпео призовет власти Венгрии "прекратить блокирование взаимодействия НАТО с Украиной".

Цель — ослабить влияние России и Китая

Сообщается также, что представитель Госдепа анонсировал активизацию усилий Вашингтона в противовес влиянию России и Китая.

"Мы пытаемся нарастить везде в Центральной Европе нашу дипломатическую, торговую, военную и культурную вовлеченность. Наша позиция в том, что это назрело и необходимо. Отчасти последние десять лет или около того был недостаток американского активного участия в Центральной Европе, что привело к возникновению вакуумов, которые Китай и Россия с радостью заполнили", — сказал дипломат.

"Турецкий поток"

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой трубе газ будет поставляться потребителям из Турции, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить первую нитку планируется до конца 2019 года.

Маршрут второй трубы окончательно не определен, так как Россия требует твердых гарантий от Евросоюза , что строительство не будет заблокировано.