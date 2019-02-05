Суд спас крупную российскую компанию от рейдерского захвата

Тяжбы известного производителя детского питания «Бабушкино лукошко» со своими бывшими топ-менеджерами продолжаются уже больше года. В самом начале разбирательств организация была в шаге от банкротства, но адвокаты и судьи сделали свое дело.

Кусочек благословенных девяностых в наши дни — именно так эксперты называют дело «Бабушкиного лукошка». Бывшие топ-менеджеры компании едва не прибрали холдинг к рукам. Они выпустили долговые бумаги на сумму 550 миллионов рублей. И в определенный момент передали их третьему лицу.

«Случай с «Бабушкиным лукошком» — он по всем признакам очень типичен для рейдерских захватов конца 90-х. Но надо понимать, что задача рейдеров не только захватить предприятия, но и создать некую систему», — сказал Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета.

Эта самая система включает в себя не только элементы подкупа внешних структур, но и блокирование работы по всем фронтам внутри компании. Начиная с управленческих возможностей, заканчивая приобретением долгов.

«Получая контроль над корпоративными правами, а это значит — он уже сменил руководство, совет директоров полностью забрал менеджерские возможности. Тем не менее, в это же самое время рейдер стремился купить кредиторскую задолженность или ее сфабриковать», — сказал эксперт по недружественным поглощениям Владислав Грачев.

Сфабриковать долг — это ключевое звено в этой схеме. Смысл действий предполагаемых мошенников был как раз в этом: создать поддельные долговые бумаги от лица компании и получить их себе. Как говорят эксперты, это сделали руками одного из топ-менеджеров — Владислава Торосяна. Суд признал эту махинацию недействительной.

«Господин Торосян подделал акции завода, и от имени завода реализовали фальшивые векселя. То есть стоимость 550 миллионов, а продали за миллион», — сказал Дмитрий Пылин, адвокат.

Закончиться по плану рейдеров схема должна была на неком гражданине Украины Сергее Колесникове . Именно ему долговые бумаги и продал Торосян. Он постоянно находится на территории соседнего государства, и вернуть оттуда деньги было бы нереально. Все эти выводы предполагаемые рейдеры могли бы опровергнуть, но за пару часов до начала заседания, они покинули здание суда. Зато владелец «лукошка» не скрывал воодушевления.

«Доволен решением суда. Решение правильное, справедливое. Решение было разобрано досконально. Я видел, что суд не поверхностно, а детально изучил ход дела. И вынес правильное, справедливое решение», — сказал Василий Лобзин, владелец ГК «Симва».

Это еще не конец истории. Сейчас в полиции возбуждено два уголовных дела по факту мошенничества в холдинге. Личность подозреваемых не установлена, но имущество в безопасности.