СМИ: «Роснефть» продолжает поставлять PDVSA нефтепродукты, несмотря на санкции США

По данным этих источников, трейдинговые подразделения российской компании продолжают поставлять PDVSA "исключительно важные" нефтепродукты в обмен на венесуэльскую нефть, частично заменяя ей утраченные поставки из США.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Первый вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон во вторник заявлял, что компания не ожидает снижения добычи на СП с PDVSA в Венесуэле в 2019 году, считает политический кризис в этой стране временным и не ждет его негативного влияния на свою работу. "Роснефть" участвует в нескольких совместных проектах добычи нефти в Венесуэле в рамках совместных предприятий PetroVictoria, Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija.