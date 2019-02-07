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Путин проведёт встречу с гендиректором ВР 

News.ru 55 минут назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором транснациональной нефтегазовой компании ВР Робертом Уорреном Дадли.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что компания уже давно присутствует на российском рынке. По его словам, встреча пройдет в четверг во второй половине дня.
«Во второй половине дня мы ожидаем, что Путин примет генерального директора компании BP господина Дадли», — сообщил он.
Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан вставать на воинский учёт по месту фактического проживания. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
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