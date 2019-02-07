Путин проведёт встречу с гендиректором ВР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что компания уже давно присутствует на российском рынке. По его словам, встреча пройдет в четверг во второй половине дня.

«Во второй половине дня мы ожидаем, что Путин примет генерального директора компании BP господина Дадли», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан вставать на воинский учёт по месту фактического проживания. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.