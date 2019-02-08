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ВТБ увеличил долю в банке «Возрождение» до 96,3% 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВТБ увеличил долю в банке "Возрождение" до 96,3% с 85%, сообщается в материалах ВТБ.
"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 20,186 миллиона / 85%… после наступления соответствующего основания: 22,87 миллиона / 96,3%", — говорится в сообщении.
ВТБ и фонд Bonum Capital 2 октября завершили приобретение 85% банка "Возрождение". Согласно решению набсовета госбанка, на первом этапе сделки ВТБ приобретает не менее 85% акций "Возрождения", еще почти 15% акций планируется купить после обязательной оферты акционерам. Оферту миноритариям "Возрождения" ВТБ выставил в начале ноября по цене 481,68 рубля за акцию. Срок принятия обязательного предложения составляет 70 дней.
Набсовет ВТБ ранее также принял решение выкупить не более 9,6% привилегированных акций банка. Завершить интеграцию "Возрождения" планируется в 2020 году.
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Компании , Банк ВТБ , Банк "Возрождение"
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