Микрофинансовой компанией года по версии Банки.ру стал «МигКредит»

Лучшей микрофинансовой компанией 2018 года по версии Банки.ру стал «МигКредит»

По словам директора департамента аналитики и контента Банки.ру Сабины Хасановой, «МигКредиту» удалось стать лидером в своем сегменте благодаря не только качеству продуктов и услуг, но и уникальной модели обслуживания.

«Эта компания за восемь лет существования выбилась в лидеры рынка, а подкрепленный качеством рост ценится вдвойне, — отметила Сабина Хасанова. — Уникальная гибридная модель кредитования через онлайн— и офлайн-каналы приносит свои плоды: в минувшем году компания увеличила количество выданных займов на 80%, а клиенты при этом продолжают отмечать высокое качество ее услуг!»

Награду получил генеральный директор МФК «МигКредит» Олег Гришин , который в ответном слове сказал: