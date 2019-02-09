Драка на кассе и пустые полки. Российский магазин в Лейпциге вызвал небывалый ажиотаж

Немцы смели товары с полок российского магазина в Лейпциге. Дело доходило до драк, рассказывают очевидцы в соцсетях.

Ажиотаж в дискаунтере Mere красноярской компании «Торгсервис» оказался неожиданностью для владельцев. В чем причина огромного интереса немцев, рассказывает обозреватель Business FM в Германии Мария Волкова

Мария Волкова обозреватель Business FM в Германии «О сибирском дискаунтере Mere немецкая пресса пишет всю неделю: сначала о громком открытии, там было много прессы, настоящие очереди, причем, как рассказывают очевидцы, люди стояли на кассу по часу — такого не бывает в Германии. Всех так привлекли низкие цены и то, что все быстро раскупалось. Объявили о 20-процентной скидке от цен ALDI и LIDL. В ALDI и LIDL и так очень дешевые продукты, поэтому еще эта 20-процентная скидка — это действительно было что-то беспрецедентное. Видимо, нервы не выдержали, в том числе и у немцев, и, как писали в соцсетях, произошла драка на кассе. Но закрыли магазин, конечно, не из-за этого, а из-за того, что просто нечего было продавать, коробки и паллеты стояли пустыми, в магазине не было практически ничего, сравнивают с временами ГДР. Скорее всего, продуктов не оказалось, как и предполагали эксперты, из-за того, что поставщики не смогли так быстро обеспечить магазин, он пока всего один. И если действительно быстро все раскупилось, так быстро из той же Польши, Румынии или Чехии, откуда огромное количество товаров в дискаунтере, конечно, не привезут. Так что, проработав всего пять дней, магазин закрылся на два дня. Висело объявление: в связи с очень большим спросом на товар магазин во благо клиентов должен закрыться. Но в любом случае дискаунтер остается под пристальным вниманием немецкой прессы, потому что ей просто интересно, как будет развиваться эта бизнес-модель, сможет ли он обеспечить ту заявленную скидку, про которую он говорил, потому что пока ни одному из конкурентов ALDI и LIDL, выходящих на рынок Германии, удержаться не удалось».

Успех российского дискаунтера немецкие журналисты объяснили новым подходом к формированию продаж и функционированию магазина. «Торгсервис» не стал вкладываться в уникальное оформление, а просто предложил немцам хорошие продукты по цене существенно ниже, чем у конкурентов.