Прощание с айфоном: почему Apple превратится в Netflix

На этой неделе рынок шокировали два громких увольнения в Apple — из компании уходят вице-президент по розничным продажам Анджела Арендс и ведущий разработчик систем виртуальной реальности Ави Бар-Зив. Аналитики говорят о радикальной смене стратегии производителя айфонов. Что станет основным бизнесом Apple через несколько лет — в материале РИА Новости

Общение вместо продаж

Анджела Арендс пришла в Apple пять лет назад с должности генерального директора Burberry. Считается, что именно она вывела британский модный дом из многолетнего кризиса и возродила бренд.

В Apple главный проект Арендс — превращение фирменных магазинов из места покупок в место встреч и дискуссий. В магазинах появились живые цветы и диваны для посетителей, проводились тематические вечера с известными персонами и даже концерты.

Арендс также настояла на ребрендинге Apple Store: вместо Store теперь "персональные имена" — Apple Fifth Avenue, Apple Williamsburg и так далее. Однако реформа не оправдала надежд руководства компании.

Пользователи сетовали, что из места, где клиент мог решить свои проблемы, магазины Apple превратились в выставочные залы, прославляющие бренд. В частности, раньше в каждой торговой точке был так называемый Genius Bar — специальные секции технической поддержки, где моментально меняли дефектное устройство. Теперь есть Genius Grove, но, чтобы получить помощь, нужно заранее подать заявку.

"И даже в этом случае "гении" из Apple, скорее всего, просто скажут, что ваше устройство отремонтируют через две недели", — отметил в блоге известный венчурный инвестор и партнер компании Google Ventures MG Siegler, которому "посчастливилось" купить неисправные Apple Watch.

Все закончилось тем, что спустя две недели ему вернули неисправные часы, заявив, что он сам виноват в поломке.

О причинах увольнения Анджелы Арендс не сообщают, но, судя по всему, это связано с результатами четвертого квартала, когда выручка от iPhone упала на 15%. В итоге общий годовой объем продаж впервые с начала столетия снизился — на пять процентов.

Возвращение к реальности

Кроме того, Apple покидает главный специалист по системам виртуальной и дополненной реальности Ави Бар-Зива, один из создателей очков Microsoft HoloLens. По слухам, он работал над новым устройством, которое собирались представить в 2020 году.

Виртуальная реальность считалась в компании одним из стратегических направлений. Еще в 2013-м Apple купила стартап PrimeSense, разработавший новую технологию обработки изображений. Два года спустя Тим Кук приобрел разработчика приложений дополненной реальности Metaio. Глава Metaio Томас Альт занял место в команде стратегов Apple, которая определяет направления для перспективных инвестиций. В 2016-м список поглощений пополнила FlyBy Media — создатель программного обеспечения для очков дополненной реальности.

В 2017-м компания Global Market Insights опубликовала прогноз, по которому к 2024 году рынок проектов, связанных с дополненной и виртуальной реальностью, вырастет на 80%, до 165 миллиардов долларов. Аналитики особо отмечали, что Apple на фоне спада интереса к iPhone должна выпустить новый продукт на перспективу, "когда люди будут менять способ потребления информации со смартфонов на что-то еще".

Однако недавно маркетинговое агентство CCS Insight отметило спад интереса к виртуальной и дополненной реальности: продажи устройств с этими технологиями сократились за год на 20%. Похоже, Тим Кук осознал, что ставка на виртуальную реальность была ошибочной, и уволил Бар-Зиву.

Как купить рост

Эксперты все громче обсуждают стратегические проблемы Apple. Разумеется, о банкротстве речь не идет — у компании более 130 миллиардов долларов свободной наличности. Но, по мнению аналитиков инвестбанка JPMorgan, акционеры будут настаивать на использовании этих средств для поглощений, позволяющих вывести бизнес на новый уровень.

"Хотя до сих пор у Apple не было крупных приобретений, компания неоднократно совершала сделки на сотни миллионов долларов", — напоминает аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи, указывая на покупку системы распознавания речи Siri.

Наиболее перспективными в банке считают три направления: видеоигры, гаджеты для умного дома и видеоконтент. Именно эти сегменты рынка могут способствовать развитию компании на основе сложившейся базы клиентов.

Среди разработчиков видеоигр, по мнению JPMorgan, лучшим объектом для поглощения выглядит Activision Blizzard — разработчик серий игр Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Overwatch. Покупка этой компании позволит Apple "использовать разворот отрасли в сторону мобильного сегмента".

Что касается гаджетов для умного дома, Apple придется догонять конкурентов (в частности, по умным колонкам). Это к тому же поспособствует продвижению сервиса Apple Music.

Пока умные колонки Apple HomePod заметно уступают по популярности таким продуктам, как Amazon Echo и Google Home. Эксперты JPMorgan полагают, что эту проблему легко решить за счет приобретения Sonos, производителя гаджетов для умного дома премиум-класса.

У Sonos прекрасная репутация на рынке и высокая лояльность пользователей. К тому же умные колонки этой компании воспринимаются как более премиальные конкуренты Amazon Alexa и Google Home. Так что, купив Sonos, Apple пополнит клиентскую базу домохозяйствами с высоким доходом.

От айфонов к сериалам

А перспективнее всего, подчеркивают аналитики JPMorgan, — видеоконтент. За год продажи приложений, фильмов, игр, Apple Music, AppleCare, подписок iCloud и комиссий Apple Pay принесли почти 40 миллиардов долларов. Это больше выручки таких компаний, как American Express, Nike, Coca-Cola , McDonald's, Time Warner и 21st Century Fox. Apple без особой шумихи стала одним из крупнейших игроков на рынке медиапродукции.

По слухам, Apple подписывает соглашения с продюсерами, режиссерами и даже с Опрой Уинфри для запуска собственного потокового сервиса с эксклюзивным контентом. На январской телеконференции с инвесторами Тим Кук отказался сообщать подробности, пообещав, однако, что ему "будет что сказать об этом позже".

В текущей ситуации "наилучший выбор для Apple со стратегической точки зрения" — приобретение видеостримингового сервиса Netflix , уверены эксперты. И приводят аргументы: быстрый рост потребления контента на мобильных устройствах, поддерживающий продажи гаджетов, и удачная модель получения доходов от подписки Netflix.

Наконец, этот видеосервис поможет "яблочникам" быстрее отбить сегодняшние инвестиции в производство контента. Правда, за радужные перспективы придется дорого заплатить: рыночная стоимость Netflix приближается к 150 миллиардам долларов. Однако, используя запас налички и годовую прибыль в размере 45 миллиардов долларов, Apple вполне осилит такую сделку.