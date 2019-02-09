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Названа лучшая микрофинансовая организация года 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лучшей микрофинансовой компанией 2018 года по версии «Банки.ру» стал «МигКредит». Этого удалось достичь, благодаря качеству услуг и уникальной модели обслуживания.
«Уникальная гибридная модель кредитования через онлайн— и офлайн-каналы приносит свои плоды: в минувшем году компания увеличила количество выданных займов на 80 процентов», — отметила директор департамента аналитики и контента «Банки.ру» Сабина Хасанова.
Награду вручили генеральному директору «МигКредита» Олегу Гришину. «У нас классные финансовые продукты, мы взаимодействуем со многими крупными компаниями, у нас отличная стратегия, видение. Но в конце концов все решали люди, а не стратегия», — сказал он в ответном слове.
Компания включена в государственный реестр МФО 8 июля 2011 года
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Компании , Олег Гришин , Мигкредит , Banki.ru
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