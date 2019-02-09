За год состояние Порошенко увеличилось в 80 раз

Капиталы Петра Порошенко , которые он в 2014 году обещал отдать в управление слепому трасту, стали основным пунктом критики для его политических оппонентов и главным раздражителем постоянно беднеющего украинского населения.

Президент Украины с начала февраля задекларировал доход на сумму 58,5 млн гривен ($2,17 млн), в том числе 18,6 млн гривен ($691,7 тысячи) дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый не диверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд „Прайм Эссетс Кэпитал“ и 1,1 млн гривен ($40,9 тысячи) процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ).

Кроме того Порошенко стал состоятельнее за счёт возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигации внутреннего государственного займа — 27,5 млн гривен ($1,02 миллиона) — и инвестиционной прибыли при погашении этих облигаций, а это ещё 300 тысяч гривен ($11,15 тысяч).

Полные сведения о доходах за 2018 год Порошенко обязан подать до 31 марта. Однако согласно задекларированным им в течение прошлого года существенным изменениям в имущественном состоянии, его годовой доход превысит 1,3 млрд гривен ($48,34 млн), что более чем в 80 раз превышает доход за 2017 год, который составил 16,3 млн гривен ($606,17 тысячи).

Недавно международные финансовые структуры опубликовали несколько рейтингов самых богатых украинцев, но ни в одном из них в первую десятку не входит нынешний президент Украины.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, это связано с тем, что Порошенко не хочет слишком уж откровенно „засвечивать“ свои реальные доходы. Экономический эксперт уверен, что глава государства имеет возможность повлиять на составителей подобных списков богачей — например, издание Focus.ua принадлежит близкому к Порошенко Косюку.