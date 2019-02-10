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Венесуэльские нефтяники перевели свои счета в Газпромбанк 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Andres Martinez Casares / REUTERS
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела банковские счета всех своих совместных предприятий в российский Газпромбанк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ в компании и ряд источников.
Агентство утверждает, что PDVSA также инструктирует свои совместные предприятия депонировать выручку от продаж нефти на счет в России. Одновременно с этим компания потребовала от зарубежных партнеров (Equinor, Chevron и Total) дать ответ, продолжат ли они участие в СП по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко.
В конце января США ввели санкции против Венесуэлы. Зарубежные счета PDVSA, на которых накапливается экспортная выручка, заблокированы, а работа ее американской дочерней компании Citgo оказалась под запретом. Он может быть снят при условии, что доходы Citgo будут аккумулироваться на заблокированных счетах, доступ к которым частично получил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы. Россия не признала переход власти от законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
5 февраля сообщалось, что Венесуэла испытывает значительные сложности с экспортом нефти из-за наложенных на страну американских санкций. У перебоев с экспортом сразу несколько причин. Главная из них — американские санкции. В этой ситуации PDVSA накапливает нефть в хранилищах.
Газпромбанк находится под санкциями США с июля 2014 года.
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Комментарии74
Компании , Николас Мадуро , Газпромбанк , Total
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