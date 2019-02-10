Венесуэльские нефтяники перевели свои счета в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела банковские счета всех своих совместных предприятий в российский Газпромбанк . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ в компании и ряд источников.

Агентство утверждает, что PDVSA также инструктирует свои совместные предприятия депонировать выручку от продаж нефти на счет в России. Одновременно с этим компания потребовала от зарубежных партнеров (Equinor, Chevron и Total ) дать ответ, продолжат ли они участие в СП по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко.

В конце января США ввели санкции против Венесуэлы. Зарубежные счета PDVSA, на которых накапливается экспортная выручка, заблокированы, а работа ее американской дочерней компании Citgo оказалась под запретом. Он может быть снят при условии, что доходы Citgo будут аккумулироваться на заблокированных счетах, доступ к которым частично получил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы. Россия не признала переход власти от законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро

5 февраля сообщалось, что Венесуэла испытывает значительные сложности с экспортом нефти из-за наложенных на страну американских санкций. У перебоев с экспортом сразу несколько причин. Главная из них — американские санкции. В этой ситуации PDVSA накапливает нефть в хранилищах.

Газпромбанк находится под санкциями США с июля 2014 года.