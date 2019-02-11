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Росрыболовство лишит квот украинского бизнесмена 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Росрыболовство впервые приняло решение лишить квот на добычу рыбы российские компании, которые, как считает ФАС, незаконно контролировались иностранными инвесторами.
По словам представителя федерального агентства, ограничения коснутся таких предприятий, как ООО «Атлантика», АО «ХК „Дальморепродукт“, ООО „Тайфун“, ООО „Краб ДВ“ и ООО „Зарубинская база флота“.
Антимонопольная служба признала их виновными в нарушении закона „О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства“.
В ФАС считают, что данные компании контролировал украинец Дмитрий Дремлюга ещё до получения права на добычу водных биоресурсов.
Территориальные управления Росрыболовства аннулировали этим юридическим лицам разрешения на добычу, а центральный аппарат федерального агентства приступил к расторжению договоров о закреплении долей квот за перечисленными предприятиями, передаёт РБК.
Ранее News.ru писал, что в Росрыболовстве отреагировали на появившиеся в американских СМИ публикации, что якобы российский минтай оккупировал весь американский рынок. И от этого страдают рыбаки Аляски. Как заявил представитель организации в США Олег Рыков, приведённая журналистами информация не соответствует действительности и слишком ангажирована.
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Комментарии1
Компании , Дмитрий Дремлюга , Олег Рыков , ФАС , Росрыболовство
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