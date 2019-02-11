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Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в 2018 г сократилась в 2,5 раза 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в 2018 году сократилась по сравнению с предыдущим годом в 2,5 раза и составила 29,266 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Выручка увеличилась на 16,4%, до 184,692 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 17%, до 117,347 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности — на 14,1%, до 96,601 миллиарда рублей.
"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%). В 2018 году компания увеличила производство золота на 13% — до 2,436 миллиона унций.
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