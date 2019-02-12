«Нафтогаз» отреагировал на российские условия транзита газа

Условия российской стороны по сохранению транзита газа через Украину являются неприемлемыми для "Нафтогаза" , написал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин рассказал РИА Новости , что транзит топлива через украинскую территорию может сохраниться, если в действующий контракт при его продлении внесут изменения. Дипломат добавил, что на Украине есть "неопределенность в отношении своей газотранспортной системы, ее приемника, консорциума".

В свою очередь Витренко заявил, что названные Панкиным условия уже неоднократно озвучивал "Газпром" . В них входят "восстановление баланса в отношениях" между российской и украинской компаниями и переговоры по продолжению нынешнего контракта о транзите.

"Оба этих условия являются совершенно неприемлемыми для "Нафтогаза", и в этом нас поддерживает "Еврокомиссия", — заявил исполнительный директор "Нафтогаза".

Также Витренко заявил о якобы уже установленном балансе в отношениях между российской и украинской компаниями. По его словам, к этому привели подлежащие безотлагательному исполнению решения международного арбитража. Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" не будет отказываться от выигрыша в 4,6 миллиарда долларов по транзитному делу и двух миллиардов долларов от пересмотра цен на газ.

Исполнительный директор украинской компании добавил, что нынешний контракт якобы не соответсвует европейским условиям. Он пригрозил, что если Россия не прекратит "обеспечивать "Газпром" эксклюзивными условиями для транзита голубого топлива через Украину", то у "Нафтогаза" будет возможность получить компенсацию в десять миллиардов долларов из-за отсутствия транзита после 2019 года.

"Это поможет "Газпрому" занять более конструктивную позицию на переговорах по транзиту после 2019 года", — отметил Витренко.

Переговоры о транзите

В январе в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Еврокомиссии по обсуждению вопросов транзита голубого топлива после 2019 года, когда истечет срок действия нынешнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В ходе переговоров не удалось достичь конкретных договоренностей, однако европейская сторона предложила подписать контракт сроком на более десяти лет с объемами, которые будут "привлекательными", в том числе и для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Трехсторонние обсуждения на уровне министров по планам будут продолжены в мае этого года.

По мнению Панкина, к началу следующего раунда могут "произойти изменения в позиции, институациональное развитие и юридическое развитие процессов на Украине".