Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.82
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.97
74.73
Индексы и котировки Brent
63.66
–0.03 Золото
1305.71
–0.00 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1267
–0.0214
30.01
1.1481
10.02
30.01
18.01

«Нафтогаз» отреагировал на российские условия транзита газа 

РИА Новости + ещё 21 12 февраля 2019
Условия российской стороны по сохранению транзита газа через Украину являются неприемлемыми для "Нафтогаза", написал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин рассказал РИА Новости, что транзит топлива через украинскую территорию может сохраниться, если в действующий контракт при его продлении внесут изменения. Дипломат добавил, что на Украине есть "неопределенность в отношении своей газотранспортной системы, ее приемника, консорциума".
В свою очередь Витренко заявил, что названные Панкиным условия уже неоднократно озвучивал "Газпром". В них входят "восстановление баланса в отношениях" между российской и украинской компаниями и переговоры по продолжению нынешнего контракта о транзите.
"Оба этих условия являются совершенно неприемлемыми для "Нафтогаза", и в этом нас поддерживает "Еврокомиссия", — заявил исполнительный директор "Нафтогаза".
Также Витренко заявил о якобы уже установленном балансе в отношениях между российской и украинской компаниями. По его словам, к этому привели подлежащие безотлагательному исполнению решения международного арбитража. Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" не будет отказываться от выигрыша в 4,6 миллиарда долларов по транзитному делу и двух миллиардов долларов от пересмотра цен на газ.
Исполнительный директор украинской компании добавил, что нынешний контракт якобы не соответсвует европейским условиям. Он пригрозил, что если Россия не прекратит "обеспечивать "Газпром" эксклюзивными условиями для транзита голубого топлива через Украину", то у "Нафтогаза" будет возможность получить компенсацию в десять миллиардов долларов из-за отсутствия транзита после 2019 года.
"Это поможет "Газпрому" занять более конструктивную позицию на переговорах по транзиту после 2019 года", — отметил Витренко.
Переговоры о транзите
В январе в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Еврокомиссии по обсуждению вопросов транзита голубого топлива после 2019 года, когда истечет срок действия нынешнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".
В ходе переговоров не удалось достичь конкретных договоренностей, однако европейская сторона предложила подписать контракт сроком на более десяти лет с объемами, которые будут "привлекательными", в том числе и для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Трехсторонние обсуждения на уровне министров по планам будут продолжены в мае этого года.
По мнению Панкина, к началу следующего раунда могут "произойти изменения в позиции, институациональное развитие и юридическое развитие процессов на Украине".
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Комментарии31
Компании , Видео , В мире , Политика , СНГ , Юрий Витренко , Александр Панкин , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия , РИА Новости
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение