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«Почта России» пообещала сократить очередь в загруженных отделениях 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
"Почта России" обещает в 2019 году сократить время ожидания в загруженных почтовых отделениях до 10 минут, сообщил в интервью РИА Новости глава предприятия Николай Подгузов.
"Мы стремимся к тому, чтобы время ожидания в отделениях связи не превышало 10 минут. Эту ситуацию мы внимательно отслеживаем, доля отделений, где этот стандарт не выполняется, за прошлый год снизилась в несколько раз. Некоторые почтовые отделения, где клиентский поток особенно высок, ему пока не соответствуют, но в текущем году мы сильно к данному стандарту приблизимся", — сказал Подгузов в рамках Российского инвестиционного форума.
Он напомнил, что в настоящее время в почтовых отделениях введена электронная очередь, многие процессы, связанные с оформлением и получением отправлений, переводятся в онлайн, чтобы экономить время клиентов.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
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Компании , РИФ Сочи 2019 , Николай Подгузов , Почта России , РИА Новости
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