Более 100 российских банков ждет банкротство

149 российских банков рискуют обанкротиться, заявили «Известиям» участники финансового рынка.

В 2019 году действие закона о страховании вкладов распространилось на средства малого и среднего бизнеса. Вместе с и без того небольшой рентабельностью из-за масштаба бизнеса это увеличивает вероятность обанкротиться для 149 малых региональных банков, так как размер их взносов в Агентство по страхованию вкладов растет.

Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков объяснил, что доля денег граждан и малых предприятий в капитале малых банков значительна, а маржинальность традиционных банковских операций в последние годы падает.