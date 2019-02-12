149 российских банков рискуют обанкротиться, заявили «Известиям» участники финансового рынка.
В 2019 году действие закона о страховании вкладов распространилось на средства малого и среднего бизнеса. Вместе с и без того небольшой рентабельностью из-за масштаба бизнеса это увеличивает вероятность обанкротиться для 149 малых региональных банков, так как размер их взносов в Агентство по страхованию вкладов растет.
Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков объяснил, что доля денег граждан и малых предприятий в капитале малых банков значительна, а маржинальность традиционных банковских операций в последние годы падает.
Кроме того, как отметил член совета директоров Спиритбанка Виктор Романович, базовая ставка (0,15% за квартал, 0,6% годовых) страховых взносов на деньги малых предприятий растет на 500%, если показатели капитала, активов, ликвидности и так далее кредитной организации были оценены низко.
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал изданию, что через несколько дней проблемы малых банков будут обсуждаться на заседании Ассоциации банков России, в котором поучаствует глава Центробанка Эльвира Набиуллина.