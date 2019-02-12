Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.82
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.97
74.73
Индексы и котировки Brent
63.66
–0.03 Золото
1305.71
–0.00 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1267
–0.0214
30.01
1.1481
10.02
30.01
18.01

Более 100 российских банков ждет банкротство 

Рамблер + ещё 9 12 февраля 2019
149 российских банков рискуют обанкротиться, заявили «Известиям» участники финансового рынка.
В 2019 году действие закона о страховании вкладов распространилось на средства малого и среднего бизнеса. Вместе с и без того небольшой рентабельностью из-за масштаба бизнеса это увеличивает вероятность обанкротиться для 149 малых региональных банков, так как размер их взносов в Агентство по страхованию вкладов растет.
Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков объяснил, что доля денег граждан и малых предприятий в капитале малых банков значительна, а маржинальность традиционных банковских операций в последние годы падает.
Кроме того, как отметил член совета директоров Спиритбанка Виктор Романович, базовая ставка (0,15% за квартал, 0,6% годовых) страховых взносов на деньги малых предприятий растет на 500%, если показатели капитала, активов, ликвидности и так далее кредитной организации были оценены низко.
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал изданию, что через несколько дней проблемы малых банков будут обсуждаться на заседании Ассоциации банков России, в котором поучаствует глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Комментарии87
Компании , Видео , Рынки , Анатолий Аксаков , Эльвира Набиуллина , Спиритбанк , Госдума , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение