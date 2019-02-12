Правительство рассматривает системное решение проблем Utair

"Мы рассматриваем варианты системного решения. Еще раз хочу сказать, жесткое решение лучше, чем несистемное. Самое страшное решение — несистемное, ситуативное", — отметил Акимов.

Он также не исключил привлечения новых акционеров для решения проблем авиакомпании.

"Надо вступить в переговоры с собственником, поменять менеджмент, привлечь новых акционеров — это открытые возможности", — сказал он.

О банкротстве Акимов отозвался как о "самом худшем" и "неуместном по многим причинам" способе выхода из положения.

"Не только потому, что это крайне болезненная процедура — у компании есть большой вертолетный парк, или потому, что бренд сам по себе дорог. Нам дорога структура рынка. Мы не можем все время отрезать", — заявил он.

Задачей властей в сложившейся ситуации Акимов назвал расширение конкуренции.

"Я жду доклада Минтранса, в чем заключается новая системная модель бизнеса Utair. Подход — давайте дольем денег сейчас, но через два года мы к вам снова придем — меня не устроит", — заключил вице-премьер.

В конце декабря 2018 года Utair допустила дефолт, не перечислив кредиторам около 1 млрд рублей по одному из синдицированных кредитов. Перевозчик также попросил синдикат, в который входит Сбербанк , о реструктуризации кредита в 18,9 млрд рублей, который был выдан авиакомпании в 2015 году.

Общий долг по двум синдицированным кредитам 11 банкам Utair — около 40 млрд рублей. Как ранее сегодня сообщила газета "Ведомости" , 8 февраля завершилось голосование кредиторов о том, стоит ли требовать от компании досрочного погашения кредита и нужно ли начинать безакцептное списание средств со счетов авиакомпаний в размере около 1 млрд рублей (сумма невыплаченных процентов по кредиту). По данным издания, итоги голосовая окончательно еще не утверждены, но крупнейшие кредиторы высказались против.

Об авиакомпании Utair

S7 и Utair — четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот" "Уральских авиалиний" , в 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров.