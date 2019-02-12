Российский бизнес перестал надеяться на рост

Ожидания российских предпринимателей в отношении собственного бизнеса и экономики в целом стали худшими за пять лет, сообщает РБК со ссылкой на данные ежеквартального исследования «Опоры России», Промсвязьбанка и агентства Magram Market Research.

Как показало исследование, в четвертом квартале 2018 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (индекс RSBI) опустился на 1,4 пункта по сравнению с третьим кварталом и достиг уровня 47,1 пункта. Уровень ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности в секторе.

Малый бизнес фактически оказался в рецессии, крупный также испытывает проблемы и вынужден сокращать расходы. На деловой активности сказались повышение НДС, сокращение льгот и преференций, рост инфляции до пяти процентов, сокращение реальных доходов населения.

Перспективы малого бизнеса на 2019 год оценили как «умеренно негативные». 68 процентов опрошенных сообщили, что не надеются на рост и будут заниматься оптимизацией затрат. В ближайшие два года не ожидается событий, которые бы стали драйверами роста, отмечают эксперты.

Количество новых коммерческих организаций в прошлом году сократилось на 18,9 процента и составило 316,9 тысячи юридических лиц. Параллельно отмечается рост ликвидации коммерческих структур. За 2018 год по причине банкротства ликвидировали 9,8 тысячи компаний. Всего за 2018 год прекратило деятельность 644,1 тысячи коммерческих структур — это на 4,3 процента больше, чем в 2017 году.