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Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве «Домашних денег» 

Rambler News Service 12 февраля 2019
Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве микрофинансовой компании «Домашние деньги» по заявлению банка «Интеркоммерц» в лице конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов — на 26 февраля, передает корреспондент RNS из зала суда.
«Суд откладывает рассмотрение заявления Интеркоммерц на 9.50 26 февраля», — сказала судья.
Ранее RNS сообщило, что Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама и ввел процедуру реструктуризации долгов.
В августе Русский Трастовый банк в лице АСВ подал в арбитражный суд Москвы иск к совладельцу и председателю совета директоров «Домашних денег» Евгению Бернштаму. Также банк «Интеркоммерц» в лице конкурсного управляющего — АСВ, подал в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве компании «Домашние деньги».
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Компании , МФО "Домашние деньги" , КБ "Интеркоммерц" , Русский трастовый банк , Агентство по страхованию вкладов
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