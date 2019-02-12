Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга — стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.

Это второй ребрендинг за четыре года существования компании, который обозначает новый этап развития компании.

«Мы росли динамично, но одновременно с этим рос и хаос во многих действиях. В попытках поддерживать один тренд за другим происходило так, что дизайн сайта, упаковки или рекламных макетов могли сильно отличаться друг от друга, и, возможно, клиент не понимал, что это именно наш продукт или наша реклама. Такая же непоследовательность прослеживалась и в меню», — рассказывает Георгий Поляков, генеральный директор компании.

Новое позиционирование призвано выстроить долгосрочные отношения с клиентами, показать им ценности команды, характер и отношение к тому, что делает компания.

Рынок доставки готовой еды еще достаточно молодой, но растет очень высокими темпами, порождая множество новых игроков. Конкуренция усиливается, и вопрос дифференциации стоит все более остро.

«Мы готовим и доставляем вкусную еду, чтобы дать людям энергию и время для яркой жизни. Современный человек ищет пути, чтобы сэкономить время, и доставка готовой еды — хороший способ. Наша яркая упаковка, стильный контент и контрастная реклама создают ощущение праздника, пробуждает жажду новых свершений. Своим визуальным стилем мы хотим напомнить клиентам, что время приятнее тратить на яркую жизнь», — добавляет Сергей Разумов, директор по маркетингу Dostaевского.

Dostaевский

Подтверждение нового позиционирования должно выражаться в первую очередь в продуктах компании. В течение нескольких месяцев была проведена концептуальная переработка всего ассортимента. Меню получило новую концепцию постоянного совершенствования блюда.

«Меню — наша главная рабочая единица, его обновление было закономерным процессом. Мы меняем не только содержание блюд, но и их облик. Было принято решение работать не над количеством позиций, а над их качеством. Каждое блюдо должно найти своего клиента, быть индивидуальным, вкусным и необычным», — рассказывает Татьяна Абдубаева, руководитель отдела продуктового маркетинга.

Именно поэтому в матрицу ингредиентов вводятся новые для Dostaевского позиции: чука, авокадо и тунец.

«Мы следим за трендами рынка, регулярно проводим дегустации блюд конкурентов. Мы изменили форму подачи, добавили новые ингредиенты и вегетарианские позиции. К весне в меню появятся горячие вегетарианские блюда: боул с сыром тофу, вегетарианский бургер и фалафель в тортилье», — рассказывает директор департамента R&D Эдуард Красников.

Среди новых позиций ролл «Радуга» с тремя видами рыбы: тунцом, угрем и лососем; ролл с тунцом и креветкой; ролл с лососем и чукой; темпурный ролл с креветкой и другие яркие блюда.

Dostaевский

Визуальная составляющая бренда станет ярче и будет транслировать новые идеи команды. Dostaевский не просто обновляет дизайн существующих носителей, но и создает правила работы с айдентикой бренда.

Изначально для реализации визуального компонента было привлечено агентство. Они дали свой взгляд со стороны и предложили концепцию фирменного стиля. Предложенное направление было принято, но претерпело несколько доработок внутри компании. Команда дизайнеров в Dostaевском доработала логотип, бренд-персонажа и дополнительную айдентику бренда. В итоге командой была сформирована карта правил работы с каждым видом визуальной коммуникации.

«Основная мысль, которую мы хотим передать — яркость и уникальность бренда. И все инструменты, которые включает в себя новый фирменный стиль: логотип, маскот, фирменный цвет, шрифт — нацелены на то, чтобы подчеркнуть эту яркость. Наш маскот получил голос. Теперь он станет полезным персонажем, который будет подсказывать, делиться лайфхаками, проходить пользовательский путь на нашем сайте. Также мы поменяли фирменный шрифт на новый и добавили глифы — альтернативные буквы — которые будут подчеркивать уникальность нашей коммуникации», — поясняет Светлана Чистякова, бренд-менеджер компании.

Команда дизайнеров создала лендинг, иллюстрирующий этапы ребрендинга

Dostaевский

Процесс ребрендинга будет происходить постепенно. Начнется он с обновления всей упаковки и айдентики в каналах коммуникации, а также части меню. Следом будет обновлена концепция Instagram-канала, визуализация сайта и вторая часть меню. Рекламная кампания на продвижение обновленного бренда будет продолжаться в течение всего года в digital, с помощью ТВ-рекламы и в оффлайн-каналах.