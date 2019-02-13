Чистая прибыль Heineken в 2018 г. снизилась на 1,6%

Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken, приходящаяся на акционеров, по итогам 2018 года уменьшилась на 1,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 961 миллион евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,34 евро против 3,39 евро годом ранее. Выручка компании по итогам года выросла на 3,7% — до 26,811 миллиарда евро.

Объем производства пива в 2018 году увеличился на 4,2%, рост был отмечен на всех рынках. Производство пива под брендом Heineken выросло на 7,7% и достигло лучшего показателя за десятилетие. При этом точные значения компания не приводит.

Отмечается, что в 2019 году Heineken ожидает сильного роста выручки за счет объема производства, ценовой политики и премиализации ряда продуктов.