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Чистая прибыль Heineken в 2018 г. снизилась на 1,6% 

Прайм 14 часов назад
Фото: Reuters
Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken, приходящаяся на акционеров, по итогам 2018 года уменьшилась на 1,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 961 миллион евро, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 3,34 евро против 3,39 евро годом ранее. Выручка компании по итогам года выросла на 3,7% — до 26,811 миллиарда евро.
Объем производства пива в 2018 году увеличился на 4,2%, рост был отмечен на всех рынках. Производство пива под брендом Heineken выросло на 7,7% и достигло лучшего показателя за десятилетие. При этом точные значения компания не приводит.
Отмечается, что в 2019 году Heineken ожидает сильного роста выручки за счет объема производства, ценовой политики и премиализации ряда продуктов.
Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".
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Компании , Степан Разин
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