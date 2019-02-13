Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" будет пресекать попытки "потребительского терроризма" среди своих клиентов, пообещал в интервью телеканалу "Россия 24" генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.
Для примера он привел случай, когда пассажиры при перелете на дальние расстояния занимали свои места в конце салона самолета и ломали подлокотники у сидений, а в качестве компенсации за неисправное кресло требовали пересадить их в бизнес-класс или начислить бонусные мили, однако авиакомпания, как подчеркнул Савельев, данный факт зафиксировала.
"Этого делать не стоит, это все фиксируется. И если подобное будет происходит, мы будем это пресекать" — сказал Савельев.
Он также сказал, что поддерживает ужесточение закона об авиадебоширах, предложив вносить их в черные списки на три года и предусмотреть на борту самолета средства для сдерживания хулиганов.
Генеральный директор подчеркнул, что приветствует критику в адрес "Аэрофлота", но она, по его убеждению, не должна содержать оскорблений и нецензурной брани.
"Все те оскорбления, которые мы допускаем в социальных сетях, — они запредельны. Мы не против критики, но в цензурной форме", — добавил Савельев.