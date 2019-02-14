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Airbus прекратит поставки авиалайнеров A380 в 2021 году 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: ТАСС
Европейский авиаконцерн Airbus заявил о прекращении поставок своего крупнейшего пассажирского самолета A380 через два года. Как сообщила в четверг авиакомпания в сообщении на своем сайте, поводом к этому стало сокращение заказов этого авиалайнера компанией Emirates.
"Emirates снижает портфель заказов A380 со 162 до 123 самолетов. Как следствие этого, а также учитывая недостаток заказов от других авиалиний, Airbus прекратит поставки A380 в 2021 году", — говорится в сообщении.
При этом в компании заверили, что будут оказывать техническую поддержку эксплуатируемых самолетов.
"Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет и Airbus конечно будет оказывать полную поддержку операторам A380", — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора компании Томаса Эндерса.
Airbus A380 — самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. У первой его версии максимальная вместимость 853 человека, максимальная взлетная масса 575 т, размах крыльев 79,7 м, максимальная дальность полета 15,2 тыс. км, крейсерская скорость 945 км/ч. Первый полет воздушный гигант совершил в апреле 2005 года.
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Комментарии
Компании , Азия , В мире , СНГ , Экономика , Томас Эндерс , Emirates
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