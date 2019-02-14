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Прибыль Commerzbank в 2018 г. выросла в 6,7 раза 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Консолидированная прибыль второго по величине активов банка Германии Commerzbank AG, приходящаяся на акционеров, в 2018 году составила 865 миллионов евро, что в 6,7 раза превышает показатель 2017 года, говорится в пресс-релизе финансовой организации.
Прибыль в пересчете на акцию составила 0,69 евро против 0,1 евро в предыдущем году. Чистый процентный доход достиг при этом 4,748 миллиарда евро, что на 10% выше показателя предыдущего года.
По итогам четвертого квартала 2018 года консолидированная прибыль Commerzbank выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в 1,5 раза и составила 113 миллионов евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,09 евро против 0,06 евро годом ранее. Чистый процентный доход в четвертом квартале вырос на 9,3%, до 1,237 миллиарда евро.
"Наша стратегия верна и работает. Мы растем с точки зрения привлечения новых клиентов, объема кредитования и доходов. Мы добиваемся успеха, и это отражено в нашей способности выплачивать дивиденды", — приводятся в сообщении слова гендиректора Commerzbank Мартина Цильке (Martin Zielke).
Commerzbank AG, первоначально Commerz-und Disconto-Bank, был основан в 1870 году в немецком городе Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz-und Disconto-Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.
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