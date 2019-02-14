МТС и Ленинградская область объявили о партнерстве в цифровом развитии

МТС и власти Ленобласти объявили о стратегическом партнерстве в области цифрового развития в рамках реализации программ, направленных на развитие инновационной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

"Телекоммуникационный оператор в России и провайдер цифровых услуг ПАО "МТС" и правительство Ленинградской области объявляют о стратегическом партнерстве в рамках реализации программ, направленных на развитие инновационной инфраструктуры региона", — говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве подписали в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Ленобласти Александр Дрозденко и директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин. В ближайшие 2 года компания планирует инвестировать в развитие региона порядка 4 миллиардов рублей.

Ключевым направлением сотрудничества станет реализация проектов, связанных с цифровизацией Ленинградской области и развитием инновационных сервисов на базе технологий интернета вещей, Big Data и облачных сервисов. Также в 2019 году в Ленинградской области планируется запуск сети для интернета вещей на базе стандарта NB-IoT во всех районных центрах, включая Гатчину, Всеволожск, Кировск и другие.

"Запуск NB-IoT сети позволит тестировать и внедрять высокотехнологичные продукты и услуги на базе интернета вещей для развития умного города, в том числе решений в сфере ЖКХ, таких как дистанционный учет ресурсов, в том числе автоматический учет и передача данных со счетчиков, мониторинг аварий и протечек, позволяющий минимизировать ущерб за счет оперативного реагирования на инциденты, обеспечение безопасности и контроля доступа, мониторинга экологической обстановки. Кроме того, появление сети ускорит процесс цифровизации различных отраслей производства, работы государственных учреждений и многое другое", — говорится в сообщении.

Также в рамках соглашения в Ленинградской области планируется строительство одного из центров обработки данных МТС, который обеспечит инфраструктурный фундамент для запуска цифровых проектов во всех регионах Северо-Запада.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.