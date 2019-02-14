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ВЭБ и «Россети» будут реализовывать проекты в области цифровизации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Россети" и ВЭБ договорились о сотрудничестве в области цифровизации электросетей и диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса России, передаёт корреспондент РИА Новости с подписания меморандума в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Стороны готовы определить проекты по развитию и внедрению цифровых технологий в электросетевом комплексе, в том числе с использованием российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
"Для реализации подобных проектов "ВЭБ.РФ" готов финансировать покупателей такой продукции по льготной ставке. "ВЭБ.РФ" в настоящее время работает над расширением инструментов финансирования для стимулирования спроса на российскую продукцию гражданского назначения", — отметил глава ВЭБа Игорь Шувалов.
Меморандум предусматривает стимулирование развития производства продукции гражданского назначения для нужд компаний группы "Россети", а также взаимодействие при реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".
"Для нас очень важно иметь такого надежного партнера. "Россети" заинтересованы в развитии производств отечественной продукции для электросетевого комплекса. Убежден, что такое объединение усилий бизнеса и института развития поможет найти точки соприкосновения финансового и промышленного потенциала для реализации нашего масштабного проекта по цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и достичь наибольшего мультипликативного эффекта не только для каждой из сторон, но и всей экономики в целом", — отметил глава "Россетей" Павел Ливинский.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Компании , РИФ Сочи 2019 , Павел Ливинский , Игорь Шувалов , ВЭБ , Россети , РИА Новости
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