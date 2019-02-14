Netflix отказался делиться с Apple

Компания Apple находится на финальной стадии переговоров о создании нового стримингового видеосервиса с бесплатным оригинальным контентом для обладателей устройств Apple и возможностью подписки на существующие цифровые сервисы из одного приложения.

Как сообщает CNBC со ссылкой на собственный источник в компании, сервис будет запущен в апреле или мае 2019 года. Apple будет получать 30% прибыли от подписавшихся на видеосервисы через приложение компании.

Ожидается, что с данным проектом Apple будут сотрудничать сервисы Starz, Showtime и Viacom. HBO может присоединиться к сервису, но пока ведет переговоры о деталях. Известно, что Netflix и Hulu участвовать в проекте не собираются.

Ранее стало известно, что Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone.