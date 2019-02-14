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Netflix отказался делиться с Apple 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Компания Apple находится на финальной стадии переговоров о создании нового стримингового видеосервиса с бесплатным оригинальным контентом для обладателей устройств Apple и возможностью подписки на существующие цифровые сервисы из одного приложения.
Как сообщает CNBC со ссылкой на собственный источник в компании, сервис будет запущен в апреле или мае 2019 года. Apple будет получать 30% прибыли от подписавшихся на видеосервисы через приложение компании.
Ожидается, что с данным проектом Apple будут сотрудничать сервисы Starz, Showtime и Viacom. HBO может присоединиться к сервису, но пока ведет переговоры о деталях. Известно, что Netflix и Hulu участвовать в проекте не собираются.
Ранее стало известно, что Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone.
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