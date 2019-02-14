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РФПИ и United Green вложат десять миллиардов рублей в завод детских смесей 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и британский инвестиционный холдинг United Green Group договорились вложить 10 миллиардов рублей в проект по строительству завода по производству детских молочных смесей, говорится в сообщении российского фонда.
О соглашении было объявлено в четверг на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Общий объем инвестиций в проект составит до 10 миллиардов рублей. Проект предусматривает строительство завода производственной мощностью 15 тысяч тонн в год. Завод будет расположен в европейской части России и станет первым в стране локализованным производством заменителей грудного молока", — отметили в РФПИ.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что сухие молочные смеси являются очень важным продуктом, поскольку от него напрямую зависит здоровье детей.
"На текущий момент на российском рынке доля импорта этой категории товаров составляет 82%. Наш совместный проект с United Green Group позволит обеспечить население высококачественными отечественными заменителями грудного молока и снизить зависимость от импорта за счет локализации производства в России", — приводит его слова РФПИ.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Компании , РИФ Сочи 2019 , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций
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