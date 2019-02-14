«Газпром нефть» поддержит развитие Омской области

"Газпром нефть" будет расширять партнерство с Омской областью в целях улучшения инвестклимата, развития экономики региона и создания условий для решения социальных задач, сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в рамках РИФ в Сочи председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Омской области Александр Бурков

Как отмечается в сообщении, документ предусматривает взаимодействие в рамках природоохранных проектов, программ развития научно-технического и промышленного потенциала региона, создания новых рабочих мест и условий для повышения уровня жизни в регионе, в том числе за счет инвестиций в соцсферу, благотворительной и спонсорской деятельности.

"Один из важных приоритетов работы "Газпром нефти" — это рост качества жизни в регионах деятельности. Компания активно поддерживает социальные проекты, способствует развитию комфортной городской среды и общественных пространств, реализует в Омской области масштабную инвестиционную программу. На ближайшие годы в фокусе нашего внимания остается строительство высокотехнологичного завода по производству катализаторов и завершение модернизации Омского НПЗ. В 2018 году вложения компании в модернизацию и развитие производственных активов превысили 57 миллиардов рублей, социальные инвестиции — 2,9 миллиарда рублей", — привели в пресс-службе комментарий Дюкова.

Как отметил глава Омской области, модернизация НПЗ и строительство завода катализаторов подтверждают статус "Газпром нефти" как одного из технологических лидеров в регионе.