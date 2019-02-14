Кировская область и Сбербанк будут развивать систему безналичных платежей в регионе

Сбербанк и власти Кировской области реализуют в регионе проект "Безналичный мир", направленный на развитие системы безналичных платежей и инфраструктуры обслуживания банковских карт. Соглашение об этом подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона Игорь Васильев и председатель правления Сбербанка Герман Греф , сообщается на сайте областного правительства.

"Правительство Кировской области и Сбербанк 14 февраля заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о запуске в регионе проекта "Безналичный мир", в рамках которого планируется развивать систему безналичных платежей и инфраструктуру обслуживания банковских карт", — говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС Игорь Васильев, с августа 2018 года в многофункциональных центрах Кирова стала возможна идентификация человека по стандартной банковской карте, это первый подобный проект в России.

Разработан проект по запуску "умного" сервиса оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты, в рамках которого система самостоятельно будет распознавать льготников.

"У нас очень серьезные планы со Сбербанком по совместной работе по идентификации граждан по банковским картам, по внедрению этой услуги в МФЦ. Часть проекта уже реализована, часть услуг находится "на выходе", в этом квартале они будут доступны многим гражданам", — отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участники соглашения намерены также развивать сотрудничество в рамках реализации инвестиционных проектов, поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Помимо этого, банк готов приобрести облигации, выпущенные от имени Кировской области и принять участие в финансировании концессионных соглашений", — говорится в сообщении.

Соглашение заключено сроком на пять лет.