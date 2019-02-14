В Вологде построят крупнейшую фабрику по производству детского питания

Новая современная фабрика по производству детских смесей компании Nestle, которая станет крупнейшей в России, построят в Вологде к лету этого года, общий объём инвестиций составит 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

"Один из самых основных инвестиционных проектов — это строительство фабрики по производству детских смесей швейцарской компании Nestle с объёмом инвестиций 1,8 миллиарда рублей. На площади 7 квадратных метров будет выпускаться 13 тысяч тонн сухих смесей в год. Мы ожидаем запуск этого предприятия ближе к лету — май, июнь этого года", — сказала Кувшинников в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума.

По его словам, после запуска этого предприятия 90% всего детского питания Российской Федерации будет выпускаться в Вологде компанией Nestle для России и стран СНГ.

"Конечно, по уровню использования технологий это будет самая современная фабрика по производству детского питания вообще в мире", — отметил губернатор.

Он также добавил, что регион по объёмам инвестиций в основной капитал продолжает занимать лидирующие места в РФ и входит в двадцатку самых крупных регионов по привлечению инвестиций.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.