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В Вологде построят крупнейшую фабрику по производству детского питания 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: AP Photo / KEYSTONE/Laurent Gillieron
Новая современная фабрика по производству детских смесей компании Nestle, которая станет крупнейшей в России, построят в Вологде к лету этого года, общий объём инвестиций составит 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Один из самых основных инвестиционных проектов — это строительство фабрики по производству детских смесей швейцарской компании Nestle с объёмом инвестиций 1,8 миллиарда рублей. На площади 7 квадратных метров будет выпускаться 13 тысяч тонн сухих смесей в год. Мы ожидаем запуск этого предприятия ближе к лету — май, июнь этого года", — сказала Кувшинников в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума.
По его словам, после запуска этого предприятия 90% всего детского питания Российской Федерации будет выпускаться в Вологде компанией Nestle для России и стран СНГ.
"Конечно, по уровню использования технологий это будет самая современная фабрика по производству детского питания вообще в мире", — отметил губернатор.
Он также добавил, что регион по объёмам инвестиций в основной капитал продолжает занимать лидирующие места в РФ и входит в двадцатку самых крупных регионов по привлечению инвестиций.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Компании , РИФ Сочи 2019 , Олег Кувшинников , РИА Новости
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