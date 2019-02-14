«Мегафон» займется цифровым развитием городов России

"Мегафон" в рамках Российского инвестиционного форума подписал соглашения о сотрудничестве с представителями Сочи, Калмыкии, Тульской и Рязанской областей, касающиеся взаимодействия в целях развития цифровой экономики регионов.

"Наша цель — стать основным партнером государства в развитии "умных" городов. Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России", — прокомментировал гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян.

Он пояснил, что решения компании коснутся различных сфер общественной жизни российских городов: городского транспорта, медицины, образования, социальной и инвестиционной сфер, а также туризма.

Ранее разработки компании уже начали внедряться в некоторых городах. Так, в Иннополисе работают "умные" счетчики для контроля ресурсов ЖКХ. Это первый в России проект внедрения интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT. Кроме того, в этом проекте "Мегафон" выступил интегратором и предложил поддержку самих устройств сети и проработку специального интерфейса для отслеживания показаний.

В автобусах Пскова установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц и обнаружения оставленных вещей. Помимо этого, подсчитывается пассажиропоток: камеры передают информацию о количестве людей в автобусный парк, диспетчеры получают возможность регулировать число автобусов на маршруте, чтобы не было давки или чтобы автобусы не ходили пустыми.

В Великом Новгороде тестируется решение в телемедицине в форматах "врач-врач" и "врач-пациент", при этом общение возможно в письменном виде, в формате аудио— или видеоконференции. Предусмотрена и опция обмена файлами, фотографиями, результатами исследований, выписками и другими документами в онлайн-режиме.

Решения "Мегафона" также применяются в Самаре, Челябинске и Брянске.

Пилотными площадками проекта "Умный город" станут почти 40 городов России. Он нацелен на внедрение в российские города "умных" систем ЖКХ, создание комфортной и безопасной городской среды, инновационной инфраструктуры и цифровизации.