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«Абрау-Дюрсо» инвестирует миллиард рублей в закладку виноградников в Анапе 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Компания "Абрау-Дюрсо" инвестирует более одного миллиарда рублей в закладку более 700 га виноградников с европейскими сортами винограда, что позволит увеличить валовый сбор и удовлетворить потребности компании в собственном сырье для производства классического шампанского. Трехсторонний протокол о намерениях подписан на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края презентуют на форуме в Сочи проект строительства винодельческого завода и закладки виноградников в Анапе, являющейся частью Черноморской экономической зоны, с объемом инвестиций порядка 3,4 млрд рублей.
"В Анапе к 2021 году заложат более 700 га новых виноградников. Протокол о намерениях в сфере инвестиций подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вице-губернатор края Андрей Коробка, глава Анапы Юрий Поляков и директор предприятия Юлия Пархоменко. Реализация инвестиционного проекта стоимостью свыше 1 млрд рублей позволит довести валовой сбор винограда до 10,9 тыс. тонн в год и обеспечит "Абрау-Дюрсо" собственным сырьем для производства классического шампанского", — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в Анапе заложат европейские сорта виноградников, такие как Пино-Нуар, Пино-Блан, Шардоне, Рислинг, Каберне Совиньон, обеспечивающие высокую урожайность. Будет создано 111 новых рабочих мест.
"Краснодарский край — лидер России по этому направлению, мы намерены сохранить позиции и продолжать обеспечивать страну качественными винодельческими напитками. Благодаря реализации таких проектов это становится возможным", — цитирует пресс-служба Коробку.
Ранее сообщалось, что общую площадь виноградников на Кубани планируют увеличить в 2019 году до 25,8 тыс. га за счет закладки молодых виноградников. Доля региона, являющегося лидером в России по выращиванию и переработке винограда, в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 45%: валовый сбор в крае по итогам 2018 года превысил 209 тыс. тонн, средняя урожайность составила 100 центнеров с гектара, а площадь плодоносящих виноградников превышает 20 тыс. га.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Комментарии
Компании , РИФ Сочи 2019 , Юлия Пархоменко , Андрей Коробка , Юрий Поляков , Абрау-Дюрсо
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