X5 Retail Group построит в Ростовской области 170 магазинов к 2020 году

"Компания откроет на территории Ростовской области в 2019-2020 годах 170 продовольственных магазинов. Приоритет будет отдан созданию торговых объектов в небольших сельских населенных пунктах — от 3 до 5 тыс. жителей. Планируемый объем инвестиций — 2,2 млрд рублей. В рамках проекта будет создано около 2 тыс. рабочих мест", — говорится в сообщении.

Ранее компания открыла в регионе 212 магазинов, а также распределительный центр в Аксайском районе. Общий объем инвестиций составил около 3 млрд рублей.

X5 Retail Group — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", гипермаркетами под брендом "Карусель", магазинами "Экспресс-Ретейл" под различными брендами.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".