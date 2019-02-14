Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.86
$
67.00
75.51
75.55
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.80
74.50
Индексы и котировки Brent
64.63
+0.14 Золото
1311.15
–0.01 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1298
–0.0183
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

X5 Retail Group построит в Ростовской области 170 магазинов к 2020 году 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Крупнейший ретейлер X5 Retail Group построит в Ростовской области 170 магазинов общей стоимостью 2,2 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве глава региона Василий Голубев и директор компании Станислав Наумов подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба губернатора.
"Компания откроет на территории Ростовской области в 2019-2020 годах 170 продовольственных магазинов. Приоритет будет отдан созданию торговых объектов в небольших сельских населенных пунктах — от 3 до 5 тыс. жителей. Планируемый объем инвестиций — 2,2 млрд рублей. В рамках проекта будет создано около 2 тыс. рабочих мест", — говорится в сообщении.
Ранее компания открыла в регионе 212 магазинов, а также распределительный центр в Аксайском районе. Общий объем инвестиций составил около 3 млрд рублей.
X5 Retail Group — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", гипермаркетами под брендом "Карусель", магазинами "Экспресс-Ретейл" под различными брендами.
Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
ТАСС: последние новости
Посол РФ: будущее газопровода "Турецкий поток" в Болгарии зависит от правительства страны ВТБ с НМТП подписали соглашение о покупке 100% Новороссийского зернового терминала Костин допустил отказ ВТБ от интеграции банка "Возрождение"
Комментарии
Компании , РИФ Сочи 2019 , Станислав Наумов , Василий Голубев , X5 Retail Group
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Порошенко похвастался отказом от газа
Экономика
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение