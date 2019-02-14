«Мираторг» в рамках соглашений с Курской областью реализует новые проекты на 6 млрд рублей

Агрохолдинг "Мираторг" и администрация Курской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключили ряд соглашений, в том числе по строительству новых объектов в регионе. Инвестиции в логистический центр и мясохладобойню составят почти 6 млрд рублей, сообщил президент холдинга Виктор Линник

"Сегодня мы подписали два проекта на 6 млрд рублей — это мясохладобойня и дистрибьюторский центр, новые совершенно проекты. У нас есть еще масса других проектов, которые мы сейчас готовим — это производство гепарина и стеарина, глицерина, производство картона", — сказал Линник.

По словам врио главы региона Романа Старовойта, ввод в эксплуатацию новых объектов позволит значительно увеличить налоговые отчисления в бюджет региона. Дополнительные средства позволят решить наиболее острые социальные проблемы, например, нехватку детских садов и школ в области.

"Основная наша задача сейчас — произвести некоторую реструктуризацию бизнеса. Мы не просто выращиваем или забиваем скот на территории Курской области, но и идем в переработку, которая, в том числе ориентирована на экспортный рынок. Что такое направление даст для Курской области? Прежде всего, высококвалифицированные рабочие места там, где они востребованы", — добавил Старовойт.

Также холдинг продолжит реализацию в Курской области программы по развитию производственной инфраструктуры с общим объемом инвестиций около 90 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс.