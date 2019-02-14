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«Мираторг» в рамках соглашений с Курской областью реализует новые проекты на 6 млрд рублей 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Агрохолдинг "Мираторг" и администрация Курской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключили ряд соглашений, в том числе по строительству новых объектов в регионе. Инвестиции в логистический центр и мясохладобойню составят почти 6 млрд рублей, сообщил президент холдинга Виктор Линник.
"Сегодня мы подписали два проекта на 6 млрд рублей — это мясохладобойня и дистрибьюторский центр, новые совершенно проекты. У нас есть еще масса других проектов, которые мы сейчас готовим — это производство гепарина и стеарина, глицерина, производство картона", — сказал Линник.
По словам врио главы региона Романа Старовойта, ввод в эксплуатацию новых объектов позволит значительно увеличить налоговые отчисления в бюджет региона. Дополнительные средства позволят решить наиболее острые социальные проблемы, например, нехватку детских садов и школ в области.
"Основная наша задача сейчас — произвести некоторую реструктуризацию бизнеса. Мы не просто выращиваем или забиваем скот на территории Курской области, но и идем в переработку, которая, в том числе ориентирована на экспортный рынок. Что такое направление даст для Курской области? Прежде всего, высококвалифицированные рабочие места там, где они востребованы", — добавил Старовойт.
Также холдинг продолжит реализацию в Курской области программы по развитию производственной инфраструктуры с общим объемом инвестиций около 90 млрд рублей.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс.
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Компании , Экономика , РИФ Сочи 2019 , Виктор Линник , Мираторг
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