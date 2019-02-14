PNK вложит 10 млрд рублей в индустриальный парк в Ростове-на-Дону

Один из крупнейших российских девелоперов складской и промышленной недвижимости PNK Group намерен вложить около 10 миллиардов рублей в индустриальный парк в Ростове-на-Дону, сообщила компания.

Как указывается в ее сообщении, в четверг компания подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Ростовской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В регионе PNK реализует проект индустриального парка "Ростов-на-Дону", в котором можно построить 470 тысяч квадратных метров промышленных объектов. Как указывается в сообщении, компания уже начала строительство первого корпуса на 32 тысячи квадратных метров.

Индустриальный парк возводится в непосредственной близости к трассе М-4 "Дон", в 7 километрах от Ростова-на-Дону и в 20 километрах от аэропорта "Платов".

В портфеле PNK Group находятся 28 индустриальных парков общей площадью более 5 миллионов квадратных метров.