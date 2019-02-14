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«Черкизово» может вложить около €100 млн в проект производства картофеля фри 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Агрохолдинг "Черкизово" рассматривает возможность вхождения в проект производства картофеля фри, инвестиции могут составить около €100 млн Об этом журналистам в рамках Российского инвестиционного форума сообщил генеральный директор "Черкизово" Сергей Михайлов.
"Мы действительно смотрим на картофельный проект… Наверное, там плюс-минус инвестиции могут быть в диапазоне €100 млн", — сказал он, отметив, что пока сумма инвестиций и объемы производства находятся в стадии оценке.
Михайлов подчеркнул, что пока финальное решение о старте проекта или о его локации еще не принято.
По его словам, проект, скорее всего, будет реализован в партнерстве со стратегическим инвестором, поскольку у "Черкизово" пока нет опыта реализации проектов по производству картофеля. Одним из возможных партнеров в рамках реализации проекта может стать канадская картофелеводческая компания McCain, однако решение о том, в какой форме будет осуществляться партнерство, также пока не принято.
"Стратегический партнер в данном случае носитель технологий и также имеет сегодня доступ на российский рынок и за пределами российского рынка", — пояснил глава компании.
Он отметил, что сейчас переработанный картофель для систем быстрого питания (KFC, McDonald’s, "Бургер Кинг") в основном импортируется. В связи с этим "Черкизово" намерено сначала обеспечить импортозамещение этой продукции, а затем начать экспортировать ее. Решение о том, будет ли "Черкизово" участвовать в проекте по производству картофеля планируется принять в течение года, добавил он.

О компании

Группа "Черкизово" — один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании — "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".
Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО за январь — сентябрь 2018 года составила 10,4 млрд рублей, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.
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Компании , РИФ Сочи 2019 , Черкизово
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