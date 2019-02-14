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«Лукойл» может сдать лицензию на Таймыре 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
"Лукойл" может сдать лицензию на Восточно-Таймырский участок на Хатанге, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
Он напомнил, что компания не нашла там значительных запасов нефти и газа.
"Мы демонтировали оборудование и вывезли его во время навигации. Сейчас геологи изучают, скорее всего", — сказал Алекперов.
Он подчеркнул, что участок неперспективный.
"Лукойл" начал бурить первую разведочную скважину на Восточно-Таймырском участке весной 2017 года. К бурению второй скважины планировалось приступить в первом квартале 2019 года.
Однако весной 2018 года в "Лукойле" заявили, что найти промышленно значимых запасов углеводородов компании не удалось.
Площадь Восточно-Таймырского участка составляет 13,8 тыс. кв. км, его ресурсный потенциал оценивался в 4,5 млн тонн нефти, 9,3 млрд куб. м газа и 0,5 млн тонн газового конденсата.
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Комментарии
Компании , РИФ Сочи 2019 , Вагит Алекперов , Лукойл
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