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Крым и Башкирия обсуждают возможность создания авиакомпании 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Республики Крым и Башкирии обсуждают проект создания совместной авиакомпании, сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Сергей Аксенов.
"Подумаем вместе [с руководством Башкирии]… проработаем предложение по созданию совместной авиакомпании, в том числе и региональной. Есть несколько набросков. Буквально сегодня несколько игроков рынка подходили, мы обсуждали приоритетные направления. Будем двигаться вместе", — сказал Аксенов.
Ранее сообщалось, что по данным пресс-службы уфимского аэропорта, в прошлом году из Уфы в Симферополь было выполнено 146 рейсов. Полеты выполнялись восемь раз в неделю авиакомпаниями "Россия", Red Wings, Nordwind, "ЮВТ Аэро", "Алроса". В 2019 году в рамках весенне-летнего расписания запланировано 159 рейсов.
В Республике Крым нет собственной авиакомпании.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Компании , РИФ Сочи 2019 , Сергей Аксенов , Алроса , Red Wings
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