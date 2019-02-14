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На «Курганмашзаводе» в 2019 году планируют ввести новую линейку продукции 

РИА Новости + ещё 1 13 часов назад
Фото: Р-Спорт
Курганский машиностроительный завод уже в текущем году планирует внедрить новую линейку номенклатурной продукции, став производителем высокоточного оборудования для нефтяной отрасли, заявил РИА Новости врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в рамках Российского инвестиционного форума.
Ранее он сообщил, что "Курганмашзавод" в первом квартале 2019 года полностью перейдет под управление горскорпорации "Ростех". В четверг Арбитражный суд Курганской области прекратил производство по банкротству завода, единственного в России производителя боевых машин пехоты, после того, как заявитель отказался от своих требований.
"Курганмашзавод" банкротить никто не будет, на нем работает 7 тысяч человек. До конца февраля будет завершена правовая процедура, и завод войдет в "НПО "Высокоточные комплексы". Что касается планов, то по 2019 году смотрим внедрение новой линейки номенклатурной продукции, высокоточного оборудования для нефтяной отрасли", — сказал собеседник агентства.
Шумков напомнил, что у нефтегазовой отрасли стоит задача по импортозамещению, что открывает заводу серьезные перспективы. По его словам, судьба предприятия в настоящее время "в надежных руках". С Ростехом было проведено несколько переговоров, провели встречи с коллективом, идет увеличение загрузки, отметил он.
ОАО "Курганмашзавод" — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Предприятие основано в 1950 году как завод по производству тяжелых кранов. В октябре 1966 года постановлением правительства заводу был установлен план производства боевой машины пехоты БМП-1, серийное производство которой началось с 1967 года.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Компании , РИФ Сочи 2019 , Курганмашзавод , Ростех , РИА Новости
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