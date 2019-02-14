«Россети» рассчитывают на рост капитализации в пять раз к 2025-2030 годам

"Россети" рассчитывают на увеличение акционерной стоимости в пять раз к 2025-2030 годам, в том числе за счет программы цифровизации электросетей. Об этом сообщил в ходе выступления на сессии в рамках Российского инвестиционного форума генеральный директор компании Павел Ливинский

"Изменение регуляторики и всех тех инновационных решений — в цене в пять раз мы должны увеличится. Целевой срок — до 2025-2030 годов. Если сравнить с зарубежными аналогами, то мы должны стоить в 12 раз дороже, если сравнить с пятью крупнейшими мировым электросетевыми компаниями. Если у нас будет капитализация 1 трлн рублей, то это очень подтолкнет нас в развитии", — сказал он.

Ливинский добавил, что стоимость компании с момента создания "Россетей" все время падала, но в последние месяцы наблюдается рост стоимости акций.

"Та дивидендная доходность, которую мы платим — 2,5%, а в среднем по рынку она — 7,5% в России. Мы должны платить дивиденды в три раза больше, чтобы соответствовать стоимости акций — это опять изменения: долгосрочные тарифы, экономически обоснованная плата за техприсоединение, сетевой резерв", — сказал глава "Россетей".

Представитель компании сообщил журналистам, что компания может представить предложения по изменению дивидендной политике "Россетей" в Минэнерго РФ до апреля 2019 года.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в 2019 году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".