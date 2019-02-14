Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.86
$
67.00
75.51
75.55
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
64.63
+0.14 Золото
1311.15
–0.01 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1298
–0.0183
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

«Россети» рассчитывают на рост капитализации в пять раз к 2025-2030 годам 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
"Россети" рассчитывают на увеличение акционерной стоимости в пять раз к 2025-2030 годам, в том числе за счет программы цифровизации электросетей. Об этом сообщил в ходе выступления на сессии в рамках Российского инвестиционного форума генеральный директор компании Павел Ливинский
"Изменение регуляторики и всех тех инновационных решений — в цене в пять раз мы должны увеличится. Целевой срок — до 2025-2030 годов. Если сравнить с зарубежными аналогами, то мы должны стоить в 12 раз дороже, если сравнить с пятью крупнейшими мировым электросетевыми компаниями. Если у нас будет капитализация 1 трлн рублей, то это очень подтолкнет нас в развитии", — сказал он.
Ливинский добавил, что стоимость компании с момента создания "Россетей" все время падала, но в последние месяцы наблюдается рост стоимости акций.
"Та дивидендная доходность, которую мы платим — 2,5%, а в среднем по рынку она — 7,5% в России. Мы должны платить дивиденды в три раза больше, чтобы соответствовать стоимости акций — это опять изменения: долгосрочные тарифы, экономически обоснованная плата за техприсоединение, сетевой резерв", — сказал глава "Россетей".
Представитель компании сообщил журналистам, что компания может представить предложения по изменению дивидендной политике "Россетей" в Минэнерго РФ до апреля 2019 года.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в 2019 году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
ТАСС: последние новости
Посол РФ: будущее газопровода "Турецкий поток" в Болгарии зависит от правительства страны ВТБ с НМТП подписали соглашение о покупке 100% Новороссийского зернового терминала Костин допустил отказ ВТБ от интеграции банка "Возрождение"
Комментарии
Компании , РИФ Сочи 2019 , Павел Ливинский , Россети , Минэнерго
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Порошенко похвастался отказом от газа
Экономика
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение