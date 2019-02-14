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«Лукойл» будет адаптироваться к новым санкциям в случае их реализации 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
"Лукойл" будет адаптироваться к тем условиям, которые сложатся в случае введения новых антироссийских санкций. Такое мнение высказал журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава компании Вагит Алекперов.
"Мы пока не получили окончательного варианта. Но будем готовиться, будем адаптироваться к той ситуации, которая будет складываться", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как новые санкции могут повлиять на компанию.
Во вторник группа законодателей США представила законопроект, который, в частности, предполагает введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ. Они, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, американские законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков.
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Комментарии
Компании , РИФ Сочи 2019 , Вагит Алекперов , ФСБ , Лукойл
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