«Лукойл» будет адаптироваться к новым санкциям в случае их реализации

"Лукойл" будет адаптироваться к тем условиям, которые сложатся в случае введения новых антироссийских санкций. Такое мнение высказал журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава компании Вагит Алекперов "Мы пока не получили окончательного варианта. Но будем готовиться, будем адаптироваться к той ситуации, которая будет складываться", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как новые санкции могут повлиять на компанию. Во вторник группа законодателей США представила законопроект, который, в частности, предполагает введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ . Они, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, американские законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков.