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«Ведомости»: Мордашов решил передать 65% золотодобывающей компании Nordgold сыновьям 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Сыновья основного владельца компании "Северсталь" Алексея Мордашова — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — могут стать владельцами 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, в которой доля их отца составляет 99,94%. Как сообщает в пятницу газета "Ведомости", соответствующее ходатайство уже направлено в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Долей в Nordgold сыновья Мордашова планируют владеть через созданный в декабре прошлого года "КН-холдинг", в котором у них по 50% акций, рассказал газете сотрудник "Севергрупп".
"Компания "КН-холдинг" направила в ФАС ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять ведение предпринимательской деятельности ООО "Нордголд менеджмент" и аффилированных с ним компаний, которые формируют бизнес золотодобывающей компании Nordgold, — сообщил он. — В случае одобрения регулятора и совершения сделки "КН-холдинг" получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold".
Таким образом, по данным издания, Кирилл и Никита Мордашовы могут получить акций на $420-490 млн каждый.
Алексей Мордашов уточнил "Ведомостям", что основной целью изменений являются "преемственность, вхождение Кирилла и Никиты в курс дел, получение ими знаний и опыта в сфере управления бизнесом". По словам бизнесмена, он остается крупным акционером и членом совета директоров Nordgold, по-прежнему будет вовлечен в бизнес и выступит наставником для сыновей, которые проявляют интерес к бизнесу.
Представитель Мордашова Анастасия Мишанина также подтвердила "Ведомостям", что сыновья бизнесмена должны стать совладельцами Nordgold. По ее словам, оба молодых человека сейчас учатся в России по гуманитарным специальностям. "В будущем не исключено трудоустройство братьев в Nordgold и вхождение в совет директоров, но для операционной деятельности необходим серьезный опыт, который им еще предстоит получить", — добавила она.
Кроме того, Мишина отметила, что изменений в акционерной структуре "Северстали" не планируется.
"Эта компания ["Северсталь"] останется основным фокусом для [Алексея] Мордашова", — сообщила она газете.
О бизнесе Мордашова
Мордашов — второй в списке богатейших россиян по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $18,7 млрд Главный его актив — 77,03% металлургического холдинга "Северсталь". Также ему принадлежат 100% крупнейшего в России энергомашиностроительного холдинга "Силовые машины" (выпускает турбины и котлы для электростанций), Nordgold, 23% немецкой туристической компании TUI.
Золотодобывающая компания Nordgold ведет добычу в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее, у нее есть проекты в Канаде и Французской Гвиане, в январе-сентябре 2018 года она произвела 675,9 тыс. унций золота.
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Комментарии
Компании , Алексей Мордашов , Кирилл Мордашов , Nord Gold , Северсталь , ФАС , Ведомости , Forbes
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