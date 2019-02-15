«Ведомости»: Мордашов решил передать 65% золотодобывающей компании Nordgold сыновьям

Долей в Nordgold сыновья Мордашова планируют владеть через созданный в декабре прошлого года "КН-холдинг", в котором у них по 50% акций, рассказал газете сотрудник "Севергрупп".

"Компания "КН-холдинг" направила в ФАС ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять ведение предпринимательской деятельности ООО "Нордголд менеджмент" и аффилированных с ним компаний, которые формируют бизнес золотодобывающей компании Nordgold, — сообщил он. — В случае одобрения регулятора и совершения сделки "КН-холдинг" получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold".

Таким образом, по данным издания, Кирилл и Никита Мордашовы могут получить акций на $420-490 млн каждый.

Алексей Мордашов уточнил "Ведомостям" , что основной целью изменений являются "преемственность, вхождение Кирилла и Никиты в курс дел, получение ими знаний и опыта в сфере управления бизнесом". По словам бизнесмена, он остается крупным акционером и членом совета директоров Nordgold, по-прежнему будет вовлечен в бизнес и выступит наставником для сыновей, которые проявляют интерес к бизнесу.

Представитель Мордашова Анастасия Мишанина также подтвердила "Ведомостям", что сыновья бизнесмена должны стать совладельцами Nordgold. По ее словам, оба молодых человека сейчас учатся в России по гуманитарным специальностям. "В будущем не исключено трудоустройство братьев в Nordgold и вхождение в совет директоров, но для операционной деятельности необходим серьезный опыт, который им еще предстоит получить", — добавила она.

Кроме того, Мишина отметила, что изменений в акционерной структуре "Северстали" не планируется.

"Эта компания ["Северсталь"] останется основным фокусом для [Алексея] Мордашова", — сообщила она газете.

О бизнесе Мордашова

Мордашов — второй в списке богатейших россиян по версии Forbes . Журнал оценил его состояние в $18,7 млрд Главный его актив — 77,03% металлургического холдинга "Северсталь". Также ему принадлежат 100% крупнейшего в России энергомашиностроительного холдинга "Силовые машины" (выпускает турбины и котлы для электростанций), Nordgold, 23% немецкой туристической компании TUI.

Золотодобывающая компания Nordgold ведет добычу в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее, у нее есть проекты в Канаде и Французской Гвиане, в январе-сентябре 2018 года она произвела 675,9 тыс. унций золота.